Moviola Roma-Lazio: Ibañez-Milinkovic al limite

Ibañez, sbracciata al limite

Rischia molto Ibañez: la sbracciata su Milinkovic in area arriva quando i due sono in aria, ma il colpo c’è, sembra contestuale all’intervento di testa (con la pressione alle spalle di Milinkovic), per questo la valutazione (sia pure con più d’un attimo d’esitazione del VAR, che ha voluto ponderare) resta sul campo, però siamo al limite. Nel caso, una sbracciata (braccio teso) e non una gomitata (non piega né carica mai).