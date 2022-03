Moviola Juve-Salernitana: Ayroldi insufficiente, su Pellegrini più rigore che simulazione

Opaca la prestazione di Giovanni Ayroldi (voto 5) , in rottura prolungata (le ultime gare, da Ascoli-Como in B in poi, lo dimostrano): su tutti, il giallo per simulazione per Luca Pellegrini. Ok no rigore Rugani-gomito, molto da rivedere dal punto di vista disciplinare e tecnico (il pestone di Chiellini su Bonazzoli al limite dell’area era da punire).

Più da rigore

Pellegrini (partito regolare sul lancio di Cuadrado) in area va per la sterzata repentina, Gyomber davanti a lui lo tocca sul parastinco destro, poi c’è un aggancio anche sul sinistro (diciamo in concorso di colpa, 50% per uno, uno avanza con il piede, l’altro lo sposta per cercare la sterzata). Ayroldi opta per il non rigore, ma tanto ormai capire qualcosa è diventata un’impresa, non c’è più una linea tecnica coerente. Però poi ammonisce il bianconero per simulazione, e questo sì che è un errore grossolano (troviamo giustificazioni anche per questo?).

Autogiocata

Rugani calcia malissimo un pallone che gli finisce sul gomito sinistro: corretto non punirlo, è un’autogiocata, almeno questa linea guida non è cambiata.

Disciplinare

Diverse cose da rivedere, il giallo ad Allegri è frutto di due scelte poco coerenti: Verdi trattiene Cuadrado, che un po’ lo sposta con il braccio sinistro, il giocatore della Salernitana è già ammonito, l’arbitro fa proseguire, poi però punisce due interventi di Rabiot, ammonendolo. Avesse fatto le cose semplici...

Var

Abisso (voto 5,5). Resta qualche zona d’ombra.