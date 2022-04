Moviola Serie A: Lazio-Sassuolo, il gol di Milinkovic mette in difficoltà il Var

Orsato necessita di un check molto lungo per convalidare la seconda rete biancoceleste. Doveri dimentica qualche cartellino in Spezia-Venezia. Piccinini, rosso frettoloso a Fazio in Salernitana-Torino

© BARTOLETTI