Moviola Bodo-Roma: l'assistente chiama fuorigioco su fallo laterale!

Non lascia grandi sensazioni l’arbitro olandese (di chiara origine turca) Gözübüyük (voto 6), alla prima direzione alla Roma (sono 12 i precedenti con le italiani, Nazionali giovanili comprese).

Fuorigioco Male i due assistenti sugli o­ffside (nel primo tempo, uno segnalato a Abraham grida vendetta): c’è però quello di Pellegrini (che segna a gioco fermo). Clamoroso nel recupero: fallo laterale di Pellegrini per Cristante, l’assistente numero 1, Van Zuilen, alza per fuorigioco. Lo sanno anche quelli del corso arbitri che non è possibile...

No rigore Mancini contatto con Espejord, ma dopo aver toccato il pallone sul tiro di quest’ultimo: più dinamica che azione fallosa, giusto far proseguire. Regolari Regolare la rete di Pellegrini, che ha aperto la partita: al momento del servizio di Mkhitaryan, lo tengono in gioco in tre: Hoibraten, Moe e Wembangomo. È regolare anche la rete di Wembangomo: sul suo tiro c’è Espejord sicuramente oltre Ibanez, no oltre Zalewski che stava risalendo e comunque non sulla linea di visione di Rui Patricio.