Moviola Leicester-Roma: ecco perché il gol di Pellegrini è regolare

Sufficiente la direzione dello spagnolo Del Cerro Grande (voto 6) , mancano un paio di cartellini gialli chiari, ma lascia giocare molto e sugli episodi più difficili non sbaglia: la chiude con 4 ammoniti (due per parte) e 25 falli fischiati. Regolare la rete di Pellegrini , resiste al fischio sulla doppia infrazione di Lookman per lasciare finire l’azione e permettere al VAR (Munuera) di intervenire, nel caso.

Pochi dubbi sulla regolarità della rete di Pellegrini , non difficile la scelta dell’assistente numero uno, Carlos Yuste : al momento dell’assist di Zalewski , ci sono Evans e Fofana a tenerlo in gioco.

Del Cerro Grande sufficiente

Sta per fischiare, Del Cerro Grande, quando in area Lookman prima parte in fuorigioco (e l’assistente n. 2, Alonso Fernández, segnala), poi tocca Rui Patricio in uscita (non un colpo netto, ma c’è un contatto): ha la lucidità di fermare, in caso di gol l’azione sarebbe passata al vaglio del VAR e di sicura overrule.