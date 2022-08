Moviola Serie A: Milan-Udinese, ecco perché è rigore anche live

Milan-Udinese 4-2, la moviola: ombre Marinelli

Non parte benissimo il campionato di Marinelli (voto 5), il cui percorso si era interrotto lo scorso anno, sempre a causa di un rigore, dopo Venezia-Bologna. Il rigore dato lo perde lui, un paio di mezze mischie, segno di un nervosismo che evidentemente l’arbitro non è riuscito a sopire. Chiude la prima con 29 falli fischiati e 5 gialli.

Marinelli, che errore!

Come detto, il rigore che Marinelli concede dopo l’OFR era netto anche live e non ci voleva molto a coglierlo: Calabria anticipa d’un soffio Soppy con la punta del piede, il difensore bianconero lo travolge, anche in maniera scomposta e rischiosa. Lunga la review a Lissone, veloce quella in campo.

Rischio annullare

Ricordate Serra col Milan? Ebbene, Marinelli ieri ha fischiato l’offside di Origi mentre il pallone di CDK stava finendo in rete, mettendo ko il VAR: pensate fosse stato buono che sarebbe successo...

VAR: Mazzoleni 6,5

Il rigore sembrava tale live, figurasi al monitor: giusto per noi segnalare.