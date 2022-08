Moviola Serie A: Piccinini e quei rigori su Pessina e Abraham…

Partita di grande facilità per Piccinini, ma.... Ma ci sono due ombre, due rigori non assegnati, con una soglia del fallo (17 quelli fischiati alla fine di una gara senza agonismo) non molto alta. Marrone va diretto su Abraham, Mancini spinge Pessina, due episodi più da campo che da VAR (soprattutto il secondo) ma che dovevano avere altro epilogo. Non bene anche dal punto di vista disciplinare, manca ad esempio un giallo chiaro per Ibañez.

Marrone entra su Abraham, diretto sulla gamba sinistra che si sposta nettamente (ed è quella d’appoggio), il fatto che l’attaccante stesse facendo un velo nulla toglie alla punibilità del contatto, che è netto. Mazzoleni sarebbe potuto intervenire, qui c’è un contatto chiaro, a meno che Piccinini non abbia detto: visto, ma non è rigore. Una follia.

Moviola Inter-Cremonese: Fourneau voto 6,5

Non una partita con la quale poter testare le qualità del romano Fourneau: molto semplice, senza mai episodi di agonismo, 20 falli fischiati con 3 cartellini gialli (di cui uno che Dessers s’è andato a cercare col lanternino), mai in discussione. Insomma, se serviva per mettere fieno in cascina, operazione riuscita da parte di Rocchi. Un solo episodio diciamo dubbio, in area dell’Inter, Fourneau lo legge nella maniera giusta.

Niente penalty

In area nerazzurra, Skriniar e Dessers si sentono, come avviene sempre, forse è più vistosa (ed in effetti le immagini la sottolineano) quella del difensore di Inzaghi, ma non è comunque tale da essere ritenuta punibile. Insomma, non è calcio di rigore. Dessers invece ritiene il contrario, si lamenta, anche in maniera vistosa, fa più volte segno all’arbitro di guardare bene, Fourneau l’ha subito ammonito.

Regolare

Nessun dubbio neanche sulla regolarità della rete di Correa, quella che ha sbloccato il risultato. Al momento del tiro di Dzeko, respinto da Radu, l’argentino è tenuto in gioco da Aiwu sull’incrocio, nell’occasione (anche se non era difficilissimo) citazione di merito per l’assistente Yoshikawa.

VAR: Irrati 6

Per fortuna (di tutti) non è stato necessario il suo intervento da Lissone.