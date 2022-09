Moviola Juve-Spezia: piace Colombo. Cuadrado-Vlahovic, non c’è rigore

Già ben strutturato, Colombo , alla 5ª gara in A della carriera. Del Rocchi-experiment (l’altro era Marcenaro a Napoli) sicuramente quello che dato l’impressione migliore. Molto solido e quadrato, alla prima con una big non ha tremato. L’ha chiusa con 21 falli e 2 gialli.

No rigore

Cuadrado va giù in area dopo un contatto con Hristov: l’impressione è che il difensore spezzino abbia già preso una buona posizione e che Cuadrado gli vada contro. Fra l’altro, recenti disposizioni di Rocchi hanno classificato questa tipologia di interventi come di gioco.

No rigore/2

Kiwior e Vlahovic si tengono la maglia, poi l’attaccante bianconero finisce giù in area, bene Colombo in controllo, giusto far proseguire.

No rigore/3

Testa di Hristov, pallone sul braccio destro di Nikolaou che, però, è completamente girato: giusto non dare nulla.

Offside

Hristov lancia Gyasi che segna ma in offside: oltre Gatti.

Falloso

Reca in ritardo su Cuadrado: c’è la punizione dell’1-0.

VAR: Nasca 6

Gli basta una vigile attesa.