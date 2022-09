Moviola Psg-Juve: Neymar si butta in area, ma Taylor non ci casca

Moviola Psg-Juve, Taylor voto 6

E’ considerato uno dei migliori arbitri nel panorama europeo, ieri sera a Parigi ha avuto un paio di scivoloni (i due gialli di fila a Bremer e a Sergio Ramos, pur con motivazioni diverse, poteva farli in maniera differente, troppo passivo), ma nelle decisioni che pesano nell’economia di un match Taylor non ha sbagliato. I suoi numeri: 29 falli fischiati e 5 gialli, partita molto fisica.

No rigore

Neymar cade praticamente da solo in area di rigore della Juve, nessun contatto basso con Cuadrado, a livello di busto i due si “sentono” senza infrazioni. Non è calcio di rigore.

Rischio

Miretti con il piede a martello su Neymar,il giocatore bianconero si salva perché non affonda la gamba, la tiene morbida e non tesa toccando anche il pallone, Taylor opta per fallo e giallo, decisione che appare corretta.

Regolare

Nessun dubbio sulla regolarità del gol di Mbappè del 2-0: nello scambio con Hakimi, quest’ultimo è tenuto in gioco da Bonucci, non c’è bisogno del SAOT per accorgersene, facile la decisione dell’assistente numero due, Nunn.

VAR: Fritz (Ger) 6

Supporta il collega su Neymar e Miretti, solo silent check.