Moviola Serie A, Fiorentina-Lazio: Maresca bene, ok 0-2 e 0-4. Nico fuori area

Serata positiva per Maresca, come ogni tanto gli capita: trovasse continuità... Pochi episodi, gara relativamente semplice, con il risultato mai in bilico. Il presidente della sezione di Napoli pecca forse su qualche ammonizione scolastica, ma nel complesso non dispiace.

Regolare

Ok Zaccagni sullo 0-2: sul passaggio di Milinkovic Savic, c’è Dodo che lo tiene in gioco. Ok anche lo 0-4: Biraghi e Milenkovic tengono in gioco Milinkovic Savic (che poi darà il pallone a Immobile) sul lancio di Luis Alberto.

Senza Var

Si lamenta Nico Gonzalez per un contatto con Hysaj proprio davanti all’assistente: c’è un braccio sul petto, non una vera e propria trattenuta, Maresca non l’ha considerato (probabilmente non a torto) un fallo, comunque il VAR non sarebbe potuto intervenire perché tutto è avvenuto fuori area.

Disciplinare

Maresca l’ha chiusa con 26 falli e 5 gialli, non tutti appropriati: forse - e citiamo un esempio - quello per Dodo in contrasto su Zaccagni in ripartenza, poteva anche non farlo.

VAR: Aureliano 6

Una serata da trascorrere altrove.