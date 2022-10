Moviola serie A, Torino-Juve: Mariani, buono il primo derby

Torino-Juventus 0-1

Mariani, voto: 7

Ok, avrebbe dovuto fare un paio di gialli (Kostic, Lukic): errori, certo, ma alla fine ha avuto ragione lui. Partita sempre in pugno, accettato dai giocatori, decisioni-chiave corrette, sempre vicino all’azione, tecnico e disciplinare ridotto all’osso per lasciar giocare. Mariani sta acquistando sicurezza in se stesso su altri scenari (Champions, pure se l’ultima non è andata benissimo): si vede.