Moviola serie A: Lazio-Udinese, Colombo grazia Samardzic

Lazio-Udinese 0-0

Colombo: 6

Partita non facile, sicuramente di livello per Andrea Colombo, uno dei due “giovani” sui quali Gianluca Rocchi ha deciso di puntare in questa stagione. Nessun episodio cruciale nelle due aree, il che ha reso meno complicato il pomeriggio del direttore di gara di Como, ma comunque con due squadre che non si sono risparmiate. Vicino all’azione, bravo a “tenere”il campo, è mancato però da un punto di vista disciplinare: 5 i cartellini gialli per 19 falli, eppure ne mancano diversi all’appello.