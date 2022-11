Moviola Champions: Inter, arbitro nei guai per il Var

La sfida andata in scena a Monaco di Baviera è stata diretta dall'arbitro slovacco Kruzliak, e ha visto la formazione bavarese imporsi per 2-0.

L’episodio della partita racchiude tutto: decisione, OFR e scelta da parte dell’arbitro. Tiro molto potente di Barella, davanti, in traiettoria, c’è Mané che si difende la faccia alzando le braccia, il pallone colpisce solo l’avambraccio sinistro e schizza via. Il VAR (l’olandese Higler: brutto che l’osservatore Uefa sia... l’olandese Kuipers) chiama Kruzliak ad una OFR che ha poco senso, soprattutto per i canoni Uefa. L’impressione è che la scelta dell’arbitro (poi confermata dopo la review) sia corretta, Mané si protegge il volto (un po’ come dicono di fare gli arbitri a chi sta in barriera), senza aumentare innaturalmente lo spazio del proprio corpo. Le braccia si allontanano dal corpo solo dopo il contatto. Resta una decisione difficile.

Tutta la partita dello slovacco Kruzliak ruota attorno all’episodio all’8’ del primo tempo, il tocco di braccio di Mané, l’OFR e la decisione di non dare rigore. In generale non ha entusiasmato , ma non ha commesso errori decisivi.

Liverpool-Napoli

La partita Liverpool-Napoli è stata arbitrata dal fischietto tedesco Stieler: i padroni di casa hanno vinto per 2-0, ma la squadra di Spalletti ha mantenuto il primo posto nel girone.

Stieler 6

Tiene la partita, con tanti discorsi in campo (sembra il nostro Marinelli), il tedesco Stieler: valuta non rigore una spinta su Kvaratskhelia (in Europa serve altro), c’è voluta tutta la tecnologia del SAOT (il fuorigioco semiautomatico) per pizzicare la spalla di Ostigard in posizione di fuorigioco. È la GLT (la Gol Line) che certifica la rete dell’1-0.

Centimetri

Le potenzialità del fuorigioco semiautomatico sono tutte nella rete annullata a Ostigard: al momento della punizione di Kvaratskhelia, infatti, il difensore azzurro è di pochissimo (la spalla e una parte della testa) oltre Konaté, che è l’ultimo difendente del Liverpool (il braccio, ovviamente, non conta nella valutazione della punibilità o meno di un offside, visto che con il braccio non si può segnare). Ok la rete di Nuñez : sul colpo di testa di Van Dijk, il piede di Zielinski lo tiene in gioco.

No rigore

Contatto in area del Liverpool fra Kvaratskhelia e Konaté, quest’ultimo dà con l’avambraccio una leggera spinta sulla schiena del fuoriclasse di Spalletti, per Stieler non ci sono gli estremi del penalty, troppo poco per i dettami della Uefa.

VAR: Dankert 6

Bravo ad usare il SAOT sulla rete di Ostigard