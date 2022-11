Albania-Italia 1-3, la moviola: arbitro tradito dal Var sul gol dell’1-0

Un’amichevole, d’accordo: ma poteva essere un’occasione per il 33enne kossovaro Genc Nuza, internazionale dal 2017 (aveva 28 anni), una sola gara in Conference League, per il resto solo preliminari in ambito Uefa (ma un precedente con la Juve in Youth League lo scorso ottobre). Sul gol dell’Albania viene aiutato poco dal VAR, affidato a Emanuela Rusta, 27 anni, prima donna arbitro albanese ad avere il badge della Fifa (arriva dalla sezione arbitrale di Elbasan). Corretti i gialli a Verratti e Bare per il testa a testa senza violenza.