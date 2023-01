Juventus-Atalanta, la moviola: Marinelli, ma che disastro!

Marinelli (voto 4 per la direzione di Juventus-Atalanta) è già il peggiore della giornata (e mancano ancora Marchetti, Rapuano e Di Bello). L’errore più grande? La gestione della protesta di Di Maria. Non è accettabile: non per un arbitro di Serie A ma per tutti quei ragazzi che vanno sui campi dei dilettanti la domenica, non un bello spot per chi fa della lotta alla violenza una sua battaglia. Marinelli sbaglia partita, dopo 20’ l’ha già persa, non fischia quasi nulla perché scioccamente insegue un metro che ha impostato lui, sbagliando. Il resto (di bello o brutto) lo si deve alle due squadre, non all’arbitro di Tivoli. Per nulla accettato, la mass confrontation nel recupero è solo e solamente colpa sua.