Lazio-Milan 4-0, la moviola: Di Bello, l’aiuto sul rigore. Ma quell’errore...

Partita estremamente facile per Di Bello, molto più di quanto non si temesse alla vigilia: è stato abile a non complicarsela ed aiutato sul rigore (il fischio ritardato certifica l’aiuto dell’assistente Galetto, bravo a salvargli la serata), commette un grave errore fermando un’azione da gol per un fallo (con giallo, ma non c’è giustificazione) chiedendo subito scusa, emulo di Serra.