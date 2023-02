La moviola di Inter-Milan

Arbitro: Massa: 6

Derby facile facile per Massa, giocato per lunghi tratti al piccolo trotto, gli va dato il merito di impostarlo in un modo e portarlo avanti senza scarrocciare. Un giallo di troppo ad Acerbi, un fischio avventato (che rischio) su Lukaku in gol, chiamata fantasmagorica dell’assistente n. 2, Imperiale, sulla rete annullata a Lautaro.

Annullato Annullato un gol a Lukaku (il fischio in realtà arriva un po’ prima, questo è un errore grave): Lukaku tiene per la maglia Thiaw (che fa altrettanto), la spinta decisiva è quella del belga, ma aspettare per evitare un Sacchi (in Monza-Inter) bis? Annullata una rete anche a Lautaro: di pochissimo oltre Kalulu sul colpo di testa di Lukaku, grandissima chiamata di Imperiale, il SAOT propone immagini di millimetri (una decina di giorni fa, col sistema tradizionale, sarebbe stato dato buono). Dubbio In area del Milan, Gabbia con due mani su Dzeko: non ci sono contatti bassi, la spinta (che c’è) pare però meno importante anche al replay.