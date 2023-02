Moviola Spezia-Napoli: dubbi sul gol annullato a Osimhen

Ok Di Bello : qualche sbavatura (Rrahmani su Shomurudov e Agudelo su Kvaratskhelia da giallo; il fuorigioco di Osimhen che si ferma mentre Politano è buono è pazzesca), ma non incidono sulla partita.

Solo vistosa

La trattenuta di Osimhen ai danni di Caldara è più vistosa che sostanziale ma quella vede Di Bello e quella fischia: annullato (ma cre-

diamo il fischio si arrivato un attimo prima) il gol dello 0-2.

Facile

Facile individuare il rigore assegnato al Napoli: Reca nel tentativo di controllare Politano sul cross di Lobotka, tocca il pallone con il braccio sinistro larghissimo.

No rigore

Caldara più col petto che col braccio destro (se lo tocca è non punibile); Agudelo su Kvaratskhelia, appena fori area: in entrambi i casi, per motivi differenti, non c’è calcio di rigore.

VAR: Aureliano 6

Una serena domenica a sonnecchiare sulla poltrona (del VOR).