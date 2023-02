Verona-Lazio 1-1, la moviola: Ayroldi brilla poco. No rigore su Lasagna

Meno brillante del solito Ayroldi (anche dal punto di vista fisico sembra tornato indietro di qualche mese), pur in una partita non difficilissima da leggere. Si fa prendere la mano con i gialli nel primo tempo (un paio sono buttati), è bravo nel leggere i contatti su Magnani e Lasagna (quest’ultimo davvero rischioso) in area della Lazio, perdona Milinkovic Savic che col braccio lo manda a quel paese. La chiude con 27 falli e 5 ammoniti (un po’ affrettati quelli per Zaccagni e Magnani).

No rigore

Finisce giù in area Magnani che protesta, ma è lui che va sulla gamba destra di Zaccagni che lo aveva anticipato sul pallone. Più rischiosa l’entrata in scivolata di Marusic su Lasagna, per sua fortuna prende prima il pallone (che pure rimane lì, ma sempre in contatto con il biancoceleste) e poi, come inevitabile conseguenza della dinamica dell’azione, anche l’avversario.

Regolari

Ok le due reti della partita, nessun dubbio su quella di Pedro, c’è la punizione (anche se il contatto Pedro su Doig non è clamoroso) dalla quale nasce l’1-1 di Ngonge.

Var: Banti 6

A conti fatti una serata di soli silent check.