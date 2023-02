Milan-Torino 1-0, la moviola: Ayroldi è ok

Proteste

Protesta due volte Sanabria: restano i dubbi quando la sua battuta mancina finisce a fondo campo apparentemente senza una deviazione (c’è Tatarusanu sulla traiettoria) e l’angolo non viene concesso; ingiustificato il reclamo sul contatto dell’attaccante in area rossonera, con Kjaer e Tatarusanu. Non è da giallo la sbracciata - involontaria di Theo Hernandez che colpisce al volto Singo. Rischia il giallo Tonali su Miranchuk all’inizio, lo prende invece Kjaer che ferma Singo: l’errore in questo caso, da parte di Ayroldi, è quello di non vedere un fallo precedente di Adopo su Leao al limite dell’area torinista.