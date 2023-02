A Massa in Europa non serve il SAOT

Dopo mesi di attesa - in mezzo il Mondiale - torna finalmente la Champions League ma... con le vecchie regole. Infatti, se in Qatar avevamo assistito a ben due innovazioni, come l’addictional time e il SAOT (fuorigioco semiautomatico), quest’ultimo già presente in campo europeo, in Champions per il maxi-recupero dovremo aspettare l’anno prossimo. Questo perché se un torneo è iniziato senza una regola non può finire con un regolamento diverso in corsa. Subito sfide ad altissimo livello tra top club, con direttori di gara altrettanto esperti e preparati.

Promosso Oliver a Parigi

Come Michael Oliver in PSG-Bayern Monaco di martedì. Per Rosetti, Oliver è secondo solo a Taylor in ambito europeo ed è di gran lunga il più amato in Inghilterra. Stile “anglosassone” ed esperienza per il fischietto inglese. Due decisioni importanti, entrambe corrette: il gol annullato a Mbappé per offside (con l’ausilio del VAR) e l’espulsione comminata a Pavard per doppia ammonizione.

Bene Massa a Bruges

Ieri sera, buona prova per il nostro Davide Massa, con tante decisioni giuste prese dal campo, ad iniziare dal corretto calcio di rigore assegnato al Benfica per fallo ingenuo di Hendry su Ramos. Buona prova anche per l’assistente Meli, perfetto in occasione del gol annullato al Bruges: offside millimetrico, eppure correttamente segnalato dal nostro guardalinee senza nemmeno l’aiuto del SAOT.

Manzano ok su Thiago Silva

Partita giocata ad altissimi ritmi tra Borussia Dortmund e Chelsea. Bene il direttore di gara, lo spagnolo Jesus Gil Manzano. Corretta la decisione sul gol non convalidato a Thiago Silva (gol di mano, le scuse non lo salvano dal giallo). Corretto, nel finale, non espellere Bellingham: fallo rischioso, ma comunque non da doppio giallo. Ottimo sul gol del vantaggio tedesco: l’assistente aveva sbandierato il fuorigioco, ma Manzano concede vantaggio, dando il la alla ripartenza vincente di Adeyemi.