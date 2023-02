Moviola Braga-Fiorentina, Del Cerro Grande salvato dal Var: Tormena è rosso

Per fortuna che c’è il VAR : altrimenti anche il famoso Del Cerro Grande (gli concedono un credito maggiore di quello che merita, però) avrebbe commesso un errore grossolano . Il rosso per Tormena era abbastanza facile da cogliere.

Overrule

Tormena - nel tentativo di prendere il pallone - entra sopra la caviglia destra di Jovic con il piede destro a martello. In dinamica forse può sembrare qualcosa di meno lieve, ma le immagini sono impietose. E non s’è fatto impietosire il VAR Soto Grado, che ha richiamato il collega al monitor. Censurabile l’atteggiamento all’OFR di Del Cerro Grande: ci ha messo un’eternità, ha voluto rivedere diverse volte il contatto, chiaro per tutti (la caviglia di Jovic si piega in maniera innaturale). Rosso, senza se e senza ma.

Regolari

Ok i gol della Fiorentina, appena un dubbio sullo 0-2: al momento del lancio di Amrabat per Saponara, quest’ultimo - che poi fornirà l’assist a Jovic - è tenuto in gioco da Siqueira.

Rischio

Rischia molto Biraghi: la spallata a Banza, in area, è abbastanza robusta e non tutti gli arbitri hanno le stesse sensibilità.

VAR Soto Grado 6,5: Corretta chiamata e overrule.