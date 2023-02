Moviola Inter e Milan: bravo il Var sul rigore di Dumfries

L’ Inter aveva protestato anche prima, per una spinta (non clamorosa) di Udogie ai danni di Barella in area. Molto rischiosa, ma Dionisi l’ha valutata non punibile, come quella avvenuta pochi secondi prima fra Lukaku ed Ebosse. Il VAR, nel caso di Udogie, tagliato fuori, visto che è una decisione che spetta all’arbitro stabilire la portata, l’intensità dell’eventuale contatto.

Onestamente il rigore che Dionisi ha dato dopo l’OFR era abbastanza netto anche in diretta: l’entrata di Wallace , in salto, con grande veemenza e poca coordinazione, era sospetto ancora prima che arrivasse lo scontro con Dumfries e avrebbe dovuto consigliare all’arbitro un po’ più di “furbizia”. Il contatto è netto, il fatto che tocchi il pallone appena dopo l’avversario conta poco. Abbattista lo manda al monitor, correttamente. Giusta anche la ripetizione: invasione (encroachment) di Masina che poi va sul pallone respinto da Silvestri .

Non perfetto Dionisi , come al solito tanta corsa ma c’è un errore da matita blu. Il rigore su Dumfries poteva essere visto live, bravo il VAR. Ok la rete di Lautaro del 3-1.

Monza-Milan: Rapuano, voto 6,5.

Non ci sono errori determinanti nella partita di Rapuano, ma qualcosa da rivedere c’è: il giallo a Birindelli è un errore (Theo Hernandez lo colpisce sul retrocoscia destra con il ginocchio sinistro, era punizione per il Monza e giallo per Theo), così come alcuni falli sono stati invertiti, ma negli episodi “cruciali” in area non sbaglia valutazione. Visto come era iniziata (Irrati...).



No rigore

Rovella di testa, pallone che finisce sulla parte alta della spalla destra di Izzo, assolutamente non punibile.



No rigore/2

Ciurria passa davanti a Theo Hernandez, in vantaggio sul pallone, azione di disturbo efficace e non fallosa. Lettura ok.

Mai rigore

Su un angolo per il Monza, se c’è tocco di braccio (sinistro) di Rebic, è assolutamente non punibile: pallone inaspettato, braccio in posizione stra-congrua.

Regolare

Ok la rete che ha deciso la partita, quella di Junior Messias: al momento del passaggio di Brahim Diaz per Kalulu (che darà poi al centro), quest’ultimo è tenuto in gioco da Ciurria.



Var: Marini, voto 6.

Solo conferme.