Moviola Spezia-Juve, bravo La Penna: su Gyasi non è rigore

Buona partita per La Penna , concreta, senza fronzoli, da arbitro . Uomo-chiave per Rocchi, se torna al top. Tiene bene il campo, accettazione totale che si guadagna con il giallo a Locatelli dopo 19”. Un solo dubbio in area ( Danilo-Gyasi ) risolto senza tentennare sul campo.

No rigore

Perché è Gyasi ad allargare la gamba sinistra sul difensore della Juve e non il contrario, eravamo dentro l’area, check veloce e giusto far giocare.

Netto offside

Annullato un gol alla Juve: Cuadrado per Vlahovic, l’assistente Zingarelli resta giustamente giù con la bandierina, segnalando dopo il gol. Talmente facile che Guida al VAR poteva tracciare le linee con riga e squadra delle scuole medie.

Disciplinare

Come detto, la cosa più bella La Penna la fa dopo 19 secondi: l’intervento di Locatelli su Bourabia è non solo falloso (e deciso) ma pure in ripartenza. Il bianconero neanche protesta (accettazione totale), corretta anche la scelta di non concedere il vantaggio (giallo fatto dopo avrebbe perso forza). Corretti gli altri provvedimenti disciplinari, compreso il non-secondo giallo per Reca.

VAR Guida 6: Facile, facile, facile