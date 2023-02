Moviola Roma-Salisburgo: Vincic non brilla ma Belotti-gol è regolare

Di solito, si dice, fanno una prova: sul gol di Belotti il dubbio che il pallone abbia toccato il braccio destro può nascere (nel caso da annullare, il fatto che sia schiacciato al corpo conta zero). Però: non ci sono immagini che lo chiariscono al cento per cento; quelle dalla retroporta (le uniche plausibili) dimostrano che il pallone non cambia mai il suo giro dopo il colpo di testa.

Non benissimo Vincic , ma questi sono gli arbitri che piacciono alla UEFA: gestori di spettacolo. Non commette errori decisivi, questo gli va riconosciuto.

No rigore

Dybala finisce a terra dopo un contatto con Gourna-Douath, nella caccia del pallone, però, è lui che finisce per agganciare la gamba destra dell’avversario, giusto non dare rigore.



Disciplinare



Se i due gialli per Ibanez e (per le proteste) Pellegrini ci stanno, ne manca uno per il portiere Köhn: perde moltissimo tempo per una rimessa dal fondo (36”, con spostamento del pallone da una parte all’altra), il richiamo è inefficace. Il Salisburgo voleva il rosso per Ibanez: ferma Adamu che, però, non aveva il possesso del pallone.



VAR: Kajtazovic (Slo) 6

Scelta giusta sul gol di Belotti.