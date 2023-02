Moviola Salernitana-Monza, Marinelli lineare: Donati rosso ok

Se togliete il modo di arbitrare spingendo sempre verso i limiti tutto, è sufficiente la partita di Marinelli, che non sbaglia gli episodi cruciali: sulla rete di Candreva è aiutato dalla GLT (che qui, a differenza della Uefa, funziona) ma onestamente l’assistente Giallatini poteva vederlo di suo (è entrato di un metro). Corretto il rosso a Donati, giusto non dare rigore su tre contatti in area.