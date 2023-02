Moviola Udinese-Spezia, Marchetti se la cava: su Beto non è rigore

Torna in A Marchetti , dopo Bologna-Cremonese non granché diretto un mese fa. Non brilla ma neanche combina disastri.

No rigore

Rischia moltissimo Dragowski, quando non trattiene un cross con Beto che stava cercando il pallone: contatto fra le braccia del portiere e le gambe dell’attaccante, Marchetti non lo ritiene sufficiente per il rigore, probabilmente non sbaglia.

Overrule

L’assistente numero 2, Peretti, annulla il gol di Beto, il VAR (Irrati) glielo restituisce: lo tiene in gioco il tacco destro di Ampadu sul passaggio di Success.

Petto no mano

L’Udinese chiede il rigore per un possibile tocco di mano di Nikolaou: non c’è, la deviazione arriva col petto sul cross di Success. Altra protesta dopo 2’, ma Gyasi arriva prima sul pallone, tocca pure il piede ma in contemporanea.

Regolare

Tutta buona l’APP (la fase d’attacco) dello 0-1 di Nzola: non c’è fallo di Ekdal quando ruba il pallone a Success.

VAR Irrati 6: Un brodino dopo il pessimo Samp-Bologna arbitrato (malissimo) in campo.