Cremonese-Roma, la moviola: rigore corretto, ma Piccinini non convince

Piccinini (voto 5,5) azzecca gli episodi principali, però la sua direzione non convince . Ballerina la valutazione dei falli. In principio di secondo tempo scatta il rosso diretto a Mourinho (che non sarà in panchina durante Roma-Juve domenica) per le parole rivolte al quarto uomo Serra .

Il calcio di rigore

Giusto il rigore (anche se Ibañez protesta molto e viene ammonito): Rui Patricio non riesce a frenarsi e abbatte Okereke a dieci minuti dalla fine. Il primo giallo della partita riguarda un diffidato: si tratta di Ferrari, il centrale della Cremonese che entra in modo ruvido su Belotti. Alla mezzora, ci sarebbe un rigore per la Roma - Bianchetti su Dybala, una spinta in piena area con l’argentino lanciato a rete da Mancini - ma l’episodio viene "ripulito" dal precedente fuorigioco dell’attaccante. Stessa dinamica, nella ripresa, quando il tiro di El Shaarawy finisce sul braccio di Ferrari, in realtà attaccato al corpo: Piccinini pesca un precedente fuorigioco. Regolare il pari di Spinazzola, tenuto in gioco da Sernicola sul lancio di Mancini. Corrette le ammonizioni per lo stesso Sernicola (fallo di mano) e Bianchetti (pestone su Belotti). Scomposta reazione di El Shaarawy dopo un calcio d’angolo non assegnato: pallone calciato via con rabbia e giallo inevitabile.

Var

Di Bello 6: i fatti che lo riguardano sono chiari.