Juventus-Torino, la moviola: Chiffi tranquillo nonostante i tanti rebus

Serata tutto sommato tranquilla per l’arbitro Chiffi (voto 6) che in tutto fischia diciotto falli. Niente fuorigioco, nei primi due gol del derby: maggiori dubbi, già a velocità normale, su quello di Karamoh che si trova sulla traiettoria di Buongiorno dopo un calcio d’angolo. Quindi Vlahovic, che partecipa all’azione dell’1-1 nel tentativo di agganciare il cross di Kostic, è in posizione regolare prima che il pallone arrivi a Cuadrado.