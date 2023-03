Moviola Atalanta-Udinese: Ghersini non fa danni

Ghersini 6

Partita abbastanza strana, anomala, comunque priva di episodi da moviola rilevanti, Ghersini (voto 6) non se la complica e di questo bisogna dargliene merito. Un solo episodio in area, comunque di facile lettura (l’uscita di Musso), cinque ammoniti, uno per rientro in campo senza autorizzazione. Ghersini l’ha chiusa con 24 falli fischiati (la sua è di 22.40).

No rigore

Beto da solo davanti a Musso in uscita, il portiere dell’Atalanta è bravissimo a toccare il pallone con il braccio destro, il contatto che ne segue è di gioco e comunque non imputabile ad un intervento scorretto del nerazzurro.

Disciplinare

Cinque come detto gli ammoniti: Lovric (steso Boga), Becao (combinazione fallo di mano-spinta su Lookman), Ederson (tattico su Lovric), Djimsiti (in ritardo su Ebosele) Ebosele (rientro in campo non autorizzato).

VAR: Mariani 6

Nessun episodio che lo abbia riguardato o messo in crisi, giornata di relax.