Moviola Monza-Empoli: Feliciani non fa danni

Arbitro: Feliciani 6

Terza in A per Feliciani. Spicca l’errore dell’assistente n. 2, Peretti, sulla rete di Ciurria (in gioco per un metro abbondante). La chiude con 22 falli e 5 gialli (ma quello per Marin è un’invenzione, il fallo lo commette nel caso Pessina).