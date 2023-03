Moviola Lazio: non convince Nyberg, graziato 2 volte Pavlidis

Non benissimo lo svedese Glenn Nyberg, 34 anni, nato a Säter e residente a Borlänge, poco più di 200 chilometri da Stoccolma. Diversi fischi restano appesi, così come qualche cartellino. Per fortuna dell’internazionale (dal 2016), non ci sono episodi da moviola nelle due aree che lo possano mettere in crisi. Chiude la sua 3ª partita in Conference (ne ha dirette anche 5 in Europa League e 2 in Champions, preliminari esclusi) con 27 falli fischiati e 3 cartellini gialli.