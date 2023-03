L’incertezza di Makkelie, il carattere di Orsato

Ritorno degli ottavi di Champions League, bella sfida tra Chelsea e Borussia Dortmund, arbitrata dall’olandese ed ispettore di polizia Danny Makkelie. Giudica attaccato al corpo il braccio di Wolf sul cross di Chilwell, e dal live sembra aver ragione; ma davanti al monitor, richiamato all’OFR, cambia idea e concede il penalty: il braccio parte basso e va a chiudere, aumentando il volume del corpo. In poche parole, è il braccio che va verso il pallone e non viceversa. Al VAR tutto evidente, non capiamo quindi come mai l’OFR sia durata così tanto, l’errore in live è comprensibile, l’indecisione del fischietto olandese davanti al monitor... decisamente no. Sul rigore, Havertz sbaglia, Makkelie fa ripetere, sempre su indicazione del Var per solare encroachment, e questa volta l’attaccante tedesco non sbaglia (siamo al limite del regolamento, visto che sembra rallentare la corsa ma non del tutto, perciò non si è trattata di una finta, in quel caso sarebbero scattati ammonizione e il calcio di punizione indiretto). Nell’altro match del martedì, ecco Benfica-Club Brugge, diretta dal turco Halil Umut Meler. Pronti via e subito i portoghesi vanno in vantaggio con Joao Mario, l’arbitro concede la rete ma giustamente torna sui suoi passi grazie all’aiuto del VAR (Ramos in fuorigioco).