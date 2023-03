Juve, Rabiot e il tocco di braccio sul 3-2 alla Samp: i dubbi del Var in un'immagine

La via del dialogo non sempre paga. L’arbitro Prontera, criticato per aver estratto 28 gialli nelle precedenti 6 gare, tenta di percorrerla. Ma il risultato scontenta un po’ tutti: Rincon, ad esempio, andava ammonito già al 28’ e prende il giallo soltanto 10 minuti dopo per un’altra entrata pericolosa su Danilo. Al 58’ l’arbitro prende un abbaglio: Fagioli si vede sventolare un cartellino in faccia... per aver tolto il pallone a Djuricic (persino Stankovic fa “no” con la testa e sorride). Tutto ok sui contatti in area Bremer-Amione e Turk-Vlahovic.