Moviola Torino-Roma: c’è un dubbio su Dybala

Battuta d’arresto nel processo di crescita per Colombo (voto 5) , fra i giovani che Rocchi “punta”. Inizio di gara incerto, il resto non va meglio. Di buono: è stato accettato dai giocatori . Bene sulle trattenute Llorente-Sanabria: reciproche, no rigore.

Intervento di Milinkovic su Dybala (che dietro ha Rodriguez): sembra rigore, ma nel VOR hanno considerato il tocco sul pallone con il guantone destro (si vede nell’ultimo replay mandato) del portiere come determinante ai fini della non punibilità. Certo, non lo avesse sfiorato, rigore e stop.

Parata

Non pareva difficile individuare la "parata" di Schuurs sul tiro di Zalewski: per dire, il dubbio poteva venire se fosse dentro o fuori, non se fosse fallo. E invece, Colombo ci mette ben otto secondi (a confronto, i tre di Massa in Juve-Inter sembrano un amen) prima di fischiare il fallo, suggerito o dall’assistente n. 2 (Costanzo) che però può essere im-

pallato dai corpi, o (per rimanere nel protocollo...) dal quarto Mariani. Nell’occasione, poi, si fa suggerire il giallo da Mazzoleni: anche qui, l’azione è di facile lettura, tiro diretto in porta con il portiere, non può essere Dogso.

Var

Mazzoleni 6,5: ci mette molto del suo. A prescindere...