Moviola Udinese-Monza: Massimi non c’è

Arbitro: Massimi 5

Non bene Massimi, lontanissimo dagli standard (pur non eccezionali) dello scorso anno. Al di là degli episodi, gara poco lineare: fischia (e non fischia) falli differenti (Carlos Augusto su Ebosele è fallo e giallo, trasformato in nulla). Troppo permissivo con le proteste, poco accettato: fra Izzo e Carlos Augusto lo hanno mandato a fare… Pasqua lontano più d’una volta.