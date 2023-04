Moviola Fiorentina-Spezia: Dionisi gestisce male Nzola

Curiosità: quanti chilometri fa Dionisi? Per noi tanti, troppi, non funzionali. Sorvola su un paio di gialli (pestone di Martinez Quarta), gestisce male l’episodio del giallo a Nzola, finisce con 41 falli e 7 gialli (più Italiano): un’esagerazione.

Regolare

Ok l’autogol Wisniewski: non c’è fallo di Biraghi in APP (l’inizio della fase d’attacco) ai danni di Gyasi.

Fuorigioco

Annullata una rete allo Spezia, facile: sul tocco di Maldini, Gyasi è abbondantemente oltre tutti i difensori viola (l’ultimo è Mandragora).

Disciplinare

Come complicarsi la vita: dopo un fallo Dionisi appoggia “amichevolmente” una mano sulla spalla di Nzola, che, infuriato, gliela sposta con forza. A quel punto, l’arbitro è costretto a fare giallo, giustificabile solo con l’avventatezza di quel gesto (perché farlo?), altrimenti sarebbe stato rosso.

VAR: Aureliano 6

Nel ruolo che sembra tagliato su misura per lui, si limita ai silent check.