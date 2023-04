Moviola Feyenoord-Roma: manca un rosso. Rigore? No per un motivo

Non una grande partita per José Maria Sanchez che - ahinoi - completa l’ultima casella ancora immacolata nei precedenti con la Roma in particolare (2, una vittoria e un pari) e con le italiane in generale (sei, eravamo fermi a due vittorie e 4 pari). Non convince sul rigore dato alla Roma, grazia Wieffer, gli dà una mano la GLT. Male sul disciplinare, ne beneficiano Ibanez (da giallo) e Wieffer (da doppio giallo).