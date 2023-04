Moviola Sassuolo-Juve: Rapuano bene, ma il vantaggio non concesso...

Partita senza particolari problemi per Rapuano (molto stimato da Rocchi, voto 6), eppure non è pulitissima. L’errore commesso proprio nei secondi finali (vantaggio 3vs1 non concesso) dimostra come il processo di maturazione debba ancora compiere diverse fermate. Un dubbio in area della Juve (forse risolto troppo frettolosamente), la chiude con appena 15 falli e un cartellino giallo (ma qualcuno lo dimentica nel taschino, come quello per Gatti per la trattenuta su Laurienté).