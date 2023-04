Moviola Sampdoria-Spezia: Maresca lucido, non c’è rigore su Reca

Abbiamo capito perché la coppia arbitro-VAR era blindata: Maresca (voto 6,5) , fra le note più positive degli ultimi tempo (stra-promosso da Rocchi) e Doveri (che mercoledì farà Inter-Juve ). Partita non semplicissima, lo stop ad inizio secondo tempo per i fumogeni gestito con serenità. Molto bene.

Dubbio

Lammers giù in area dopo aver tirato (petto di Esposito, non ci sono tocchi di mano): ma se il contatto con Simone Bastoni è infinitesimale, lascia qualche dubbio in più quello (basso) con Amian che, da terra, per due volta prova a cercare il pallone. A fine gara, tiro di Gabbiadini, forse Reca con il gomito destro: attaccato alla figura.

Disciplinare

Che Maresca abbia cambiato atteggiamento arbitrale, lo si può notare nella gestione di Wisniewski: perché gli risparmia il giallo quando abbatte Gabbiadini in ritardo e poi perché, davanti ad una protesta sopra le righe, lo richiama con fermezza ma senza esagerare.

VAR, Doveri 6