Moviola Milan-Lecce: Chiffa sbaglia dando il rigore, il Var lo salva

E’ uno di quegli arbitri che gode di una sorta di immunità diplomatica: ha sbagliato Inter-Juve, un solo passaggio in B, e subito Milan-Lecce (che con tutto il rispetto è gara di prima fascia). Chiffi sbaglia anche questa, l’errore non incide sulla partita, ma resta grave: il rigore assegnato al Milan non c’era ed era facile da vedere. Non bene anche in altre situazioni.

No rigore

Baschirotto su Theo Hernandez, il pallone si sposta nettamente verso sinistra (l’avesse preso il rossonero sarebbe andato dritto verso il fondo), facile lettura, non per Chiffi, chiamato quindi all’OFR da Marini e rigore revocato. Nella ripresa, valutazione corretta sul braccio di Hjulmand, al copro sul tiro di Thiaw.

Dubbio

Uscita di Maignan su Di Francesco: il portiere alza correttamente il ginocchio destro in protezione, ma poi inspiegabilmente allunga la gamba tesa in avanti, finendo per colpire Di Francesco. Chiffi pilatescamente non fa nulla.

VAR: Marini 6.5

Come al solito, attento.