Moviola Inter-Lazio, il ritorno di Guida: regolare l’azione della rete del 2-1

Seconda in A stagionale per Guida , tormentato dagli infortuni : una delle pedine mancate molto a Rocchi. Direzione più che sufficiente , gestione tecnico - disciplinare accettabile (resta da capire perché, nel doppio contatto Zaccagni-D’Ambrosio, uno non sia fallo e l’altro sì), il VAR annulla il possibile 1-0, protesta la Lazio sul 2-1.

Regolare ma...

Pedro in contropiede, Brozovic cerca il pallone, immagini non nitidissime, l’impressione è che il nerazzurro tocchi solo il piede destro d ello spagnolo. C’era il fallo, il pallone però finisce a Felipe che crossa (vantaggio?). Ancora, ma siamo sicuri fosse l’APP che porterà alla rete di Gosens?

Offside

Brozovic per Correa per Mkhitaryan che arriva da dietro: in campo gol assegnato, a Lissone vogliono vederci chiaro. E Chiffi pesca (con il SAOT, eh?) la spalla più avanti di Correa, ok annullare.

VAR: Chiffi 6,5 Legge bene il SAOT sul gol annullato…