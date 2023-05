Moviola Bologna-Juve, Sozza male anche sui rigori. Monitor in tilt

Decisamente male Sozza , in evidente involuzione quest’anno (ed è stato promosso internazionale): anni luce distante da quello che s’affacciò alla serie A, bisogna sperare che chiuda in fretta questa stagione da dimenticare. Molti errori al Dall’Ara , fra falli non fischiati (o fischiati male, i due rigori dati con mezzo VAR lo dimostrano) e provvedimenti disciplinari non comminati (Locatelli, Rabiot). Consiglio: evitiamo di insistere...

Doppio Var

Monitor non funzionante, ma non è un problema: il protocollo IFAB consente al VAR di descrivere all’arbitro ciò che viene visualizzato nei replay, ma non di suggerire la decisione da prendere (la prende l’arbitro sulla sua percezione e sulle informazioni ricevute a voce dal VAR, accadde a La Penna in Spal-Juve e a Del Cerro Grande in Schalke 04-City, epoca pre-Covid). Sul rigore al Bologna (Danilo colpisce il ginocchio sinistro di Orsolini), due situazioni: ma se sulla prima (leggera leggera la spinta di Orsolini su Alex Sandro, che evidentemente deve fare... muscoli, visto quanto successo anche con Milinkovic-Savic nel match contro la Lazio) conta la sua percezione, sulla seconda non vede un rigore definito «chiaro». Peggio sul secondo penalty: Lucumì pesta il piede di Milik sulla linea e lo scarpino del polacco resta sulla linea, cos’altro serviva?

VAR: Mazzoleni 7 Fa tutto lui...