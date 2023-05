Moviola Milan-Cremonese: Lochoshvili con le braccia dietro, non è rigore

Cross di Saelemaekers, in area c’è Lochoshvili che ha entrambe le braccia dietro la schiena, si tiene i pugni, il pallone sbatte proprio lì, difficile considerarlo volontario e punibile (come vorrebbero lo stesso belga e Pioli) anche i pr3esenza di un movimento delle braccia, che restano sempre dietro.

Dirige senza errori Pairetto, solita partita con tante situazioni al limite, diversi provvedimenti disciplinare non fatti (citofonare Buonaiuto su Bennacer e Vranckx su Felix Afena-Gyan, tanto per fare un paio di esempi), alla fine la porta a casa (con il recupero del recupero, sta diventando un trend).

Annullato

Cross di Kalulu, scatto di Saelemaekers che segna, rete in campo data per buona, al VAR Banti controlla e lo pesca oltre Vásquez, corretto annullare.



Niente mano



Va in scivolata Chiriches sul cross di Origi, non ci sono tocchi con le braccia, solo petto, il VAr comunque controlla (e nell’attesa Pairetto finisce per essere inquadrato mentre sputa a terra, non il massimo).



VAR: Banti 6,5



Fa il suo (e bene) con il SAOT.