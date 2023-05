Moviola Roma-Inter, Maresca male: manca un rigore su Ibanez, il motivo

Male Maresca (voto 4,5), passi indietro dopo le ultime prove positive. Chiediamo, che colpa ha Mourinho se la trattenuta su Ibañez non viene giudicata da rigore (e non parliamo di linea tenuta su spinte e tirate, che è tutta a zig zag)? Se non ammonisce Çalhanoglu (gamba tesa su Camara) e invece fa giallo a Mancini (identico fallo su Çalhanoglu, graziato altre due volte)? Se il gomito largo di Darmian sul collo di Belotti non vale neanche il fallo?