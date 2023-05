Moviola Milan-Lazio: il gol di Bennacer era da annullare, ecco perché

Al di là degli episodi specifici - non molti, ma uno potenzialmente determinante - non benissimo Rapuano (voto 5), che però gode della fiducia illimitata (per molti, ma non per tutti) di Rocchi: ha fischiato solo 18 falli eppure ha estratto 6 cartellini gialli, uno ogni tre infrazioni. Un po’ troppo. A norma di regolamento, irregolare l’1-0 del Milan.