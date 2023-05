La Moviola di Napoli-Fiorentina: Marchetti arbitra con personalità

Festa-scudetto per Marchetti, fra i pupilli di Rocchi: partita che non è stata proprio un’amichevole, due rigori assegnati in campo. I suoi numeri: 27 falli fischiati, nessun cartellino giallo.

Rigore\1

Pasticcio difensivo viola, Amrabat è costretto a placcare Lobotka che lo aveva anticipato, pochi dubbi in campo (manca il giallo per Spa non genuina) e al VAR di Lissone.

Rigore\2

Il contatto di Nico Gonzalez su Kvaratskhelia c’è anche se non è clamoroso, Banti a Lissone prende tempo per controllare bene che non ci siano tocchi sul pallone (sembrava) più che l’entità del contatto (spetta solo all’arbitro).

Falloso

Traversa di Osimhen, ma dopo aver fatto fallo su Milenkovic: Marchetti aspetta e poi fischia.

VAR: Banti 6

Fa il suo, non serve altro.