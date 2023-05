Moviola Bologna-Roma, errore Orsato: rigore su Ibanez più di Solbakken

Doppio dubbio rigore: Solbakken e Ibanez

In area, Sosa allarga il braccio destro per “sentire” Solbakken in arrivo. Gesto da calcio, è ok. Il problema, però, è che il giocatore rossoblù il braccio ce lo lascia, fino ad alzarlo di scatto e colpendo l’attaccante. Domanda: a centrocampo, quante volte lo fischiereste? Già, il refrain: in area serve di più, si chiama massima punizione, non vogliamo i rigorini. Lo stesso refrain anche per la sbracciata (pure più decisa, il colpo arriva, si vede dal movimento della testa) di Lykogiannis su Ibañez: ma sì, giustichiamo.

Disciplinare: Camara rischia

Persi due gialli lampanti: Cambiaso che trattiene il pallone fuori dal campo e poi dopo essersi rialzato. Ibañez in scivolata su Orsolini, che prenda il pallone conta zero. Rischia Camara: l’entrata su Lykogiannis è molto dura, arriva il giallo, se la cava.

VAR: Mazzoleni 6

Solo conferma.