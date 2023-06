Spezia-Verona, la moviola: Orsato-Irrati, ombre sui rigori. Coppola è chiaro

REGGIO EMILIA - Partita complessa per Orsato che decide di tenere una soglia molto alta d’intervento, lasciando qualche perplessità. Manca sicuramente un rigore allo Spezia , probabilmente un rigore per il Verona , la rete del 2-1 dei gialloblù potrebbe essere viziata, è ok il rigore+rosso per Faraoni.

Che errore

Lancio lungo, lento di Dragowski, Coppola allarga il gomito destro e colpisce il pallone, l’immagine dalla “16 metri” è impietosa: non c’è nulla che possa connotarlo come non punibile, per tutti ma non per Orsato e soprattutto Irrati al VAR.

Da rigore

Wisniewski in area aggancia il piede destro di Lazovic, che è quello d’appoggio, finendo per ostacolare l’avversario. Per Orsato è ok, ma forse è coperto, poteva starci il rigore, se il VAR...

Netto

Faraoni alla disperata tocca il pallone con la mano destra, evitando la segnatura di una rete: rigore e rosso, facile facile.

Ombra

Sulla rete del Verona del 2-1 (oggetto di un lungo check), Sulemana si lancia sul pallone, finendoci sopra, poi, a seguito di questa caduta sicuramente non casuale (ostacola Zurkowski), il pallone finisce sul suo gomito destro e si ferma, da qui si sviluppa l’azione del gol: tocco non volontario, però...

Var

Irrati 5: Neanche più il compitino ormai...