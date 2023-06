Olanda-Italia, la moviola: Bene Nyberg, nessun rigore su tre proteste

ENSCHEDE (OLANDA) - Momento d’oro per lo svedese Glenn Nyberg, 34 anni: domenica scorsa la finale del Mondiale U20 fra l’Italia e l’Uruguay (non un bel ricordo per gli azzurri), ieri quella per il terzo posto della Nations. Empatico, buffe le sue spiegazioni ai giocatori, frequenti le pacche sulle spalle (sembra Lahoz). Rivedibile dal punto di vista disciplinare: Verratti meritava due gialli in un minuto.